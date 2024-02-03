هل تمثل شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة بتهمة السب والقذف؟

انتشرت العديد من الأنباء، خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بحجز محاكمة شيرين عبدالوهاب بتهمة السب والقذف للنطق بالحكم، إلى جلسة 24 فبراير.

حقيقة تأجيل جلسة شيرين عبدالوهاب

وتواصلت «الوطن» مع حسام لطفي، محامي شيرين عبدالوهاب، للوقوف على تفاصيل الموضوع، والذي أكد أنه لا يعلم شيئا عن هذا الاتهام، ولم يصله حتى إنذار من المحكمة تفيد بوجود جلسة.

تفاصيل ألبوم شيرين عبدالوهاب الجديد

وفى سياق آخر، تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى ساحة الغناء مرة أخرى، بألبوم على طريقة الفيديو كليب، بعد انفصالها عن حسام حبيب، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إنّ شيرين عبدالوهاب، انتهت الأيام القليلة الماضية، من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، الذي تتعاون فيه مع أبرز الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي، أبرزهم عزيز الشافعي، تامر حسين، توما، مدين.