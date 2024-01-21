أول تعليق من محامي شيرين عبدالوهاب بعد إحالتها إلى المحاكمة الجنائية

تداولت بعض الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بتحويل الفنانة شيرين عبدالوهاب، إلى محاكمة جنائية عاجلة، يوم 3 فبراير المقبل، لتعديها بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر.

محامي شيرين عبدالوهاب يرد على تحويلها إلى محاكمة عاجلة

ومن جانبه قال المحامي حسام لطفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم لم يتسلموا شيئا عن هذا الاتهام، حتى الآن، ولم يعلم مصدر المعلومات المنشورة، ولكنه سينتظر حتى يتأكد لأخذ إجراءاته الفانونية.

شيرين عبدالوهاب تستعيد نشاطها الغنائي

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، نشاطها الغنائي مرة أخرى بعد فترة توقف كبيرة عن طرحها أغاني جديدة، بعد انفصالها عن حسام حبيب، خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر الموزع توما، صورة تجمعه بشيرين عبدالوهاب، وعزيز الشافعي، وتامر حسين، ومدين، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «شرين عبدالوهاب soon».