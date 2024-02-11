ظافر العابدين: لا يوجد لدي حسابات مٌعقدة والشعر الأبيض «غزاني»

رد الفنان ظافر العابدين على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، التي قالت فيه: «هل بالإمكان أن يحب ظافر العابدين ويتزوج من فتاة تصغره مثلما كان دوره في فيلم أنف وثلاث عيون؟»، فأجاب إنه متزوج ولديه ابنة، والحب ليس له قواعد معينة.

ظافر عابدين: لا يوجد لدى حسابات مٌعقدة

أضاف ظافر العابدين، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «لا يوجد لدى حسابات مٌعقدة وعندما تزوجت إنجليزية لم أفكر هل هي تونسية من عدمه؟.. أحببت شخصا تزوجته»، لافتا إلى أن اللغة لم تكن عائقا في حبه لزوجته كونها إنجليزية قائلا: «فيه شيء بيكون في الشخص إلى بنحبه خلانا نقرب له دون حسابات».

وعن بداية قصة الحب بينهما، قائلا: «تقابلنا في عمل في مسلسل إنجليزي، وبعد 6 أشهر تقابلنا في حوار تلفزيوني وتعرفنا على بعض وأحببنا بعض وأن علاقتهما ممتدة منذ 22 عاما، تشمل 17 سنة زواج وقبلها 5 سنوات حب».

وأوضح الفنان ظافر العابدين أنه تجاوز فكرة «الوسامة»، مردفا: «عبرت تلك المرحلة والشعر الأبيض غزاني».

تابع ظافر:«مسيرتي متنوعة جدا من لغات مختلفة إنجليزي وفرنسي ولهجات عربية مختلفة من لبناني إلى مصري إلى سعودي وغيرها.. قدمت أعمال مختلفة».