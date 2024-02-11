ظافر العابدين: لا أستطيع العيش بدون شغف.. وطموحي في الإخراج قائم

قال الفنان ظافر العابدين، إن لديه معايير فنية يتبعها في الأعمال التي يٌقدمها سواء على الصعيد السينمائي أو الدرامي قائلا: «بعد فيلم أنف وثلاث عيون علاقتي بالسينما تحسنت لأن الأعمال الكثيرة التي قدمها في عدد من البلدان قلصت مسيرته الفنية بعض الشيء لضيق الوقت لكن الفيلم حسّن علاقتها بها».

ظافر عابدين: أعيش الحلم كل يوم

أضاف ظافر العابدين، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن: «النقلات في حياته من لاعب كرة للتمثيل، والإخراج تُمثل له فكرة عيش الحلم، وأن يكون كل يوم هناك شغفا ويفكر في الشغل يوميا ولا يمل من ذلك».

واستكمل: «لازم الإنسان يكون عنده طموح ورؤية دائمة إلى الأمام، لأن الإنسان عندما يفكر فقط في الحاضر، يستهدف حل مشاكله اليومية فقط، ويقضي على الطموح الحقيقي لكن الحلم على المدى البعيد يجعل المشاكل اليومية بسيطة ستعبر خلال الطريق في التنفيذ للحلم».

وعن الدراما قال: «الدراما لازم أرجعلها بنفس الثقل السابق، وحلم الإخراج بالنسبة لي قديم منذ 20 عاما ولدي طموح أن أقوم بأشياء أخرى، مضيفا أنه يحب الموازنة بين التمثيل في مصر وتونس وغيرها من البلدان والإخراج وهكذا لان الحلم يتجدد.