قصة فوز مرشحين في نتائج انتخابات الرئاسة الباكستانية.. رغم عدم الإعلان الرسمي

قررت وزارة الداخلية، تأجيل إعلان نتائج الانتخابات الباكستانية، بعد يوم من التصويت، بسبب أعمال العنف حول اللجان، احتجاجا على حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان والتضييق على حزبه، ورغم ذلك كشف رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، عن فوزه في الانتخابات العامة التي بدأتها باكستان منذ الـ8 من فبراير 2024، وأوضح أن حزبه «الرابطة الإسلامية الباكستانية»، حصل على عدد كبير من أصوات الناخبين، بالإضافة إلى أنه سيعمل على حل أزمة تشكيل حكومة ائتلافية قريبًا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني السابق والمعتقل حالياً، فوزه في الانتخابات التشريعية في إسلام آباد، عن طريق مشاركته رسالة صوتية له عبر منصة «إكس»، وشجع فيها أنصاره للاحتفال بالفوز الذي وصل إليه على الرغم من حالة الظلم التي تعرض لها الحزب التابع له، ومُنع الحزب على إثرها من ممارسة حقه في العملية الانتخابية، وفقا لـ«رويترز».

نتائج الانتخابات الباكستانية

ولكي يشارك حزب «حركة الإنصاف» التابع لرئيس الوزراء السابق، عمران خان في عملية الانتخابات الباكستانية، قرر أعضاءه الترشح بشكل مستقل، وخلال عملية الفرز الأولى للأصوات، استطاع المرشحون المستقلون الحصول على 92 مقعدا من أصل 266 بمجلس النواب الاتحادي بعد فرز 226 مقعدا.

بينما حصل حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» التابع لرئيس الوزراء السابق، نواز شريف على 64 مقعدا، مقابل 50 مقعدا لحزب الشعب الباكستاني بقيادة بلاول بوتو زدراي.

كما أجريت الانتخابات في إسلام آباد، للتنافس على 265 مقعدا من أصل 266 في الجمعية الوطنية، وفيها تحتاج الأحزاب السياسية إلى 133 مقعدا للحصول على أغلبية بفارق بسيط.