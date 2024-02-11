إصابة مصمم الإضاءة طارق صبري في حادث مروري على الطريق الدائري

تعرض مصمم الإضاءة طارق صبري، لحادث سير خطير على الطريق الدائري، بعد عرض الإضاءة العالمي الذي قدمه في حفل الفنان حمزة نمرة بالشيخ زايد.

وانتقل طارق للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد الحادث للاطمئنان على حالته الصحية عقب انقلاب السيارة به، وفقا لبيان صادر من مكتبه الإعلامي.

وفي السياق نفسه قدم حمزة نمرة خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها أغاني ألبومه الأخير «رايق»، وضم أغاني «عالم كدابة»، و«أكيد راجعين»، «مش سليم»، «مرايات»، وغيرها.

وتعاون حمزة نمرة، في الألبوم مع نخبة من الشعراء، من بينهم: «عمر طاهر، ومحمود فاروق، ومحمد السيد، وحسام سعيد، ومن الموزعين الموسيقيين: كريم عبدالوهاب، وعمرو الخضري، والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس، والملحن عمرو الشاذلي«.

ويحضر طارق صبري حاليا لحفل النجوم محمد منير ورامي صبري المقرر إقامته يوم 16 من شهر فبراير الجاري، ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد كبير من المفاجآت.