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معرض القاهرة الدولي للكتاب

نفاد تذاكر حفل حمزة نمرة في الإسكندرية يوم 8 فبراير المقبل

كتب:

ياسمين محمود
06:15 ص | السبت 27 يناير 2024
حمزة نمرة

حمزة نمرة

أعلنت الصفحة الرسمية لمكتبة الإسكندرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نفاد تذاكر حفل الفنان حمزة نمرة المقرر إحياؤه الشهر المقبل.

ونشرت الصفحة بيانا قالت فيه: «تنويه جمهورنا الأعزاء، برجاء العلم أنه نفدت تذاكر حفل موسيقى الفنان حمزة نمرة المقام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 الساعة 8 مساء بالمسرح الكبير».

حمزة نمرة يروج لحفله في الإسكندرية

وروّج حمزة نمرة منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن ثاني حفلاته بمصر، بعد نجاح ألبومه الأخير «رايق»، الذي حقق نجاحا كبيرا وحقق مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة.

وشارك نمرة جمهوره البوستر الدعائي للحفل معلقا: «أهل إسكندرية، سمعت كلامكم ومبسوط أني هاشوفكم يوم 8 فبراير في حفل إطلاق ألبوم رايق بمكتبة الإسكندرية».

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