شباب الإسكندرية: مبادرة لتوعية طلائع أندية المبتكرين علميا بأهمية البرمجة

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب بالإسكندرية تسعى دائماً لتقديم كافة أنواع الخدمات والأنشطة التي تساعد الشباب في تطوير أنفسهم، والسعي الدائم للابتكار والتميز في مختلف مجالات الحياة، حيث تقدم مديرية الشباب والرياضة مبادرات مُتميزة للشباب والطلائع من أعضاء مراكز الشباب على مستوى الإسكندرية.

مواكبة التطور

وأضافت «الشريف»، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية نفذت مبادرة لتوعية طلائع أندية المُبتكرين علميا بمراكز شباب «النصر - الحرية»، من خلال إدارة الطلائع بالمديرية لحثهم على أهمية البرمجة بلغة «++C» لتطوير أنفسهم ومواكبة التقدم التكنولوجي، وعدد المستفيدين 25 طليعا وطليعة من أعضاء مراكز الشباب، وقام بإلقاء المحاضرة المهندس عمر عبدالله.

قادرون باختلاف

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أنة تم أيضاً من خلال مكتب قادرون باختلاف تنظيم تدريبات رياضية ومشغولات فنية بمركز تنميه الفنون والإبداع بمركز شباب السيوف، وذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلهم، علاوة علي تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.