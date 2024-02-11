أغنية «إنسى اللي خان» لهاني شاكر تتخطى ربع مليون مشاهدة

تخطت الأغنية الجديدة «أنسى اللي خان»، للفنان هاني شاكر، حاجز ربع مليون مشاهدة عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، منذ طرحها الأربعاء الماضي.

هاني شاكر يروج لأغنية انسي اللي خان

وروج هاني شاكر لأغنية «انسى اللي خان»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام بنشر الأغنية معلقا: «جديد أمير الغناء العربي هاني شاكر أنسى اللي خان».

أغنية بلاد البخت لهاني شاكر

وكان أغنية «بلاد البخت» للفنان هاني شاكر حققت نجاحا منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري، وتوزيع ميدو مزيكا.