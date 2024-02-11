«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف كتب: محمد عزالدين 02:27 ص | الأحد 11 فبراير 2024 الأوضاع في أوكرانيا أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تطورات أزمة أوكرانيا.. ناقوس خطر من الدنمارك وتشبيه العالم بفصي الدماغ أوكرانيا تدرس خطة طوارئ للحفاظ على تدفق أموال صندوق النقد الدولي الكرملين: تغيير قائد جيش أوكرانيا لن يغير مسار عمليات روسيا العسكرية بوتين يقدم لصحفي أمريكي وثائق عن أوكرانيا: «كيان مصطنع» «مراسل القاهرة الإخبارية»: بوتين يرى أوكرانيا أرض روسية فلاديمير بوتين: أوكرانيا رفضت التفاوض معنا بأوامر من أمريكا أوكرانيا كييف بقلم محمد عزالدين