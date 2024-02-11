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«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

كتب:

محمد عزالدين
02:27 ص | الأحد 11 فبراير 2024
الأوضاع في أوكرانيا

الأوضاع في أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

 

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