عاجل.. شيكابالا يفاجئ الأهلي في مباراة القمة.. والسر مع عبدالله السعيد

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لا يمانع في التنازل عن شارة القيادة للوافد الجديد عبد الله السعيد، خلال مباراة نهائي كأس مصر المرتقبة أمام الأهلي المحدد لها 13 مارس المقبل.

مفاجأة من شيكابالا لـ عبدالله السعيد أمام الأهلي بنهائي كأس مصر

وقال شبانة، في تصريحات إذاعية إن شيكابالا رحب بوجود عبد الله السعيد في الفريق، وهناك أنباء عن إعطاءه شارة الكابتن في مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، تكريما له.

وأشار: «شيكابالا أكثر السعداء داخل الفريق بالتعاقد مع عبد الله السعيد، ويرى أنه إضافة كبيرة للفريق الأبيض».

ومن جانبه أعرب شيكابالا، عن سعادته الكبيرة، بتعاقد إدارة القلعة البيضاء مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «جمهور التالتة»، المذاع على قناة «أون تايم سبورت»: «مين اللي مش هينبسط وهيلعب جنبه عبدالله السعيد في فريقه».

وأضاف: «كلنا سعداء بالتعاقد مع لاعب كبير زي عبدالله السعيد ومافيش في مصر غير عبدالله السعيد واحد بس».