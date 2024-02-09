ترامب يقترب خطوة من البيت الأبيض.. فاز على هايلي في نيفادا

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد جون ترامب، في المؤتمرات الحزبية الرئاسية للحزب الجمهوري في نيفادا، «الولاية الواقعة في مناطق الغرب» بالولايات المتحدة، وفاز للمرة الثالثة على التوالي في الوقت الذي يُحاول فيه تأمين ترشيح حزبه.

هايلي المُنافسة الوحيدة في ولاية نيفادا

وتغيبت سفيرة الأمم المتحدة السابقة «نيكي هايلي»، آخر مُنافس رئيسي لـ «ترامب» عن المؤتمرات الحزبية على الرغم من أنها المُنافسة الوحيدة في ولاية نيفادا، التي يتم احتسابها ضمن ترشيح الحزب الجمهوري، حسبما أفادت صحيفة «ديترويت نيوز»، الأمريكية.

واستشهدت «هايلي» بما اعتبرته عملية غير عادلة لصالح ترامب، وبدلاً من ذلك خاضت الانتخابات التمهيدية الرئاسية الرمزية التي تُديرها ولاية نيفادا يوم الثلاثاء.

ويتنافس «ترامب»، أيضًا في التجمع الحزبي للحزب الجمهوري في نيفادا، حيث من المتوقع أن يفوز بسهولة ويحصل على جميع مندوبي الحزب الجمهوري في الولاية، وتأتي هذه المُنافسات في الوقت الذي يُوجّه فيه ترامب وهايلي أنظارهما نحو الانتخابات التمهيدية التي ستُعقد بكارولينا الجنوبية في 24 فبراير، والتي ينظر إليها على أنها ربما الاختبار النهائي لما إذا كانت هايلي قادرة على تحدي الجاذبية السياسية والاحتفاظ بالهامش ضد خصمها ضمن أرقام فردية.

ترامب يُطالب بإسقاط جميع التُهم المُوجهة إليه في قضية السجلات السرية

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي السابق «ترامب»، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن المستشار الخاص «المُختل»، جاك سميث يجب أن يُسقط فورًا جميع التُهم المُوجهة إليه في قضية السجلات السرية الخاصة به، وذلك في أعقاب إسقاط التُهم المُتعلقة بوثائق الأمن القومي الموجهة إلى «جو بايدن»، مُضيفًا «عليهم إسقاط القضية المرفوعة ضدي على الفور».