المعاهد الأزهرية تضع عدة ضوابط للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وضع قطاع المعاهد الأزهرية عددا من الضوابط التي ألزمت الطلاب باتباعها، وذلك تزامنا مع انطلاق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني اليوم السبت، ووجهت رئاسة القطاع رؤساء المناطق بمتابعة ميدانية لمتابعة جاهزية الإدارات التعليمية والمعاهد لاستقبال الطلاب، وبدء الدراسة مباشرة في يومها الأول، والانتهاء من ورش العمل والبرامج التدريسية للمعلمين قبيل بدء الدراسة.

ضوابط قطاع المعاهد الأزهرية

وجاءت الضوابط التي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية كالتالي:

- حظر التدخين.

- التنبيه على جميع طلاب المعاهد الأزهرية بالتزام بارتداء الملابس المناسبة للظهور بالمظهر اللائق بطلاب الأزهر الشريف.

- عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع في دفتر الزيارات والاطلاع على هويته وسبب الزيارة.

- التزام الجميع بقواعد الأمن والنظام العام.

- توفير أدوات التعقيم والتطهير اللازمة، وتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل المعاهد الأزهرية.

- يحظر على جميع العاملين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحدث باسم الأزهر الشريف أو نشر القرارات الرسمية أو المعلومات ذات الصلة.

- وضع خطة لتحسين الطلاب دون المستوى.

بداية الفصل الدراسي الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في جميع المعاهد الأزهرية، يوم السبت 30 من رجب 1445هـ الموافق 10 من فبراير 2024م.