«القومي للمرأة» يشيد بالطبيبة الفلسطينية: النساء دائما حاضرات وقت الأزمات

منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم، تشهد أرض غزة في كل يوم قصة بطولية جديدة لأبطال مختلفين، أطفال ورجال وشباب وحتى السيدات شاركن في دور البطولة، والجميع يهدف فقط إلى إغاثة ما يمكن إغاثتهم من المواطنين، لا يخشون خطر القنص والقتل من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الطبيبة الفلسطينية

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تداول كبير لفيديو يحمل قصة بطولية جديدة لـ طبيبة فلسطينية تدعى أميرة العسولي، مع مجموعة من الشباب أمام باب المستشفى، يحاولون إيجاد طريقة لإغاثة مواطن فلسطيني في مبنى مواز لمستشفى مصاب، لتقرر الطبيبة أن تجازف بحياتها وتبدأ الركض تجاه المكان الذي يتواجد فيه المواطن تحت القصف الإسرائيلي وتساعد الشباب على حمله ويتوجهون مرة أخرى إلى باب المستشفى، دون أن تبالي لاحتمالية أن تصاب برصاص جيش الاحتلال.

نضال السيدات

ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا يحيى، رئيس اللجنة الفنية في المجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الطبيبة الفلسطينية كانت نموذجًا صريحًا على شجاعة وقوة المرأة، فهو موقف جريء قامت به الطبيبة، وهي ليست الوحيدة فالفلسطينيات يتميزن بقدرة كبيرة على التحمل والتعامل مع المواقف الصعبة، نظرا لما يعيشن فيه من ظروف صعبة.

وأضافت: «طبيبة فلسطين أكدت أن المرأة دائما ما تكون حاضرة بقوة في وقت الأزمات، لاسيما وعادة ما تكون في أول الصفوف في أوقات النضال لأوطانهم».