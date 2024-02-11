أمين سر «ثقافة الشيوخ» يثمّن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي

قال محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستئناف الحوار، تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية والأدبية التي أخذها مجلس أمناء الحوار على عاتقه، واستئناف للحالة الإيجابية في المجتمع.

صناعة المستقبل

وأضاف أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لـ«الوطن»، أنّ التحاور بين فئات المجتمع وشرائحه تعبير عن الحالة العامة الحقيقية للمجتمع دون وصاية لشريحة أو فئة على أخرى، موضحا أنّ أبواب الحوار الوطني مفتوحة لكل المصريين داخل وخارج مصر، ليقدموا أفكارهم ومقترحاتهم في صناعة المستقبل.

جلسات الحوار الوطني

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نجد في قرارت مجلس الأمناء تطوير من أدائه بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ التوصيات التشريعية والتنفيذية، كما أنّ قرار الحكومة بالتفاعل مع جلسات الحوار له دور إيجابي، بحيث تكون الحكومة دائما حاضرة للتوضيح أو للوصول إلى أفضل صورة للمقترحات، وطرح ما لديها من مشروعات قوانين تحتاج إلى حوار مجتمع»، معربا عن أمله في أن تكون المشاركات في المحور الاقتصادي بها أطروحات حقيقية وواقعية قابلة للتطبيق ومؤثرة.