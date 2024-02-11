محافظ الغربية يتفقد أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة حديقة بسيون

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتطوير حديقة بسيون العامة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية.

رفع كفاءة حديقة بسيون

وحرص محافظ الغربية على تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة بسيون العامة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء؛ لتكون متنفسا لأهالي المركز، وشملت أعمال التطوير غرس شجيرات الزينة وعمل مساحات خضراء وبرجولات ومقاعد كاستراحات للمواطنين وممرات بالإنترلوك، إضافة لتركيب البلدورات وطلائها مع إنشاء الأرصفة وتركيب سور للحديقة، كما شملت الجولة متابعة أعمال حل مشكلة انسداد خط الصرف أمام مدخل الموقف ببسيون.

إزالة الإشغالات من الشوارع

كما تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع «23، عمر زعفان، منطقة القضابة»، موجها بإزالة كل التعديات على حرم الطريق فورا، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة.