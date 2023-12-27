محافظ الغربية يتفقد محيط كنائس بسيون استعدادا لأعياد الميلاد

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية محيط الكنائس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال عيد الميلاد المجيد بمركز ومدينة بسيون، موجها بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، كما وجه بدهان البلدورات وأعمدة الإنارة، وقص الأشجار، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما وجه رؤساء الأحياء ونوابهم والوحدات المحلية القروية بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.

حملات النظافة

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة أن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وقرى المحافظة تقوم بحملات مكبرة لنظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن والقرى وخاصة الشوارع المحيطة بكنائس ومطرانيات عروس الدلتا، مع قرب أعياد الميلاد، مقدما ال تهاني للإخوة المسيحيين بالمحافظة، مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح.

وحدة النسيج الوطني

وأشار محافظ الغربية إلى وحدة نسيج الشعب المصري مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.