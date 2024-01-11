محافظ الغربية يزور مستشفى بسيون لمتابعة جودة الخدمات الطبية للمرضى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل مستشفى بسيون المركزي، واستمع إلى المواطنين والمرضى ذويهم للوقوف على مدى جودة الخدمات.

قال محافظ الغربية إنه يتابع بشكل مستمر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل كافة مستشفيات المحافظة، ويقوم بجولات ميدانية مفاجئة للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على أرض الواقع.

جولات ميدانية مفاجئة

وأشار إلى أنه زار اليوم، مستشفى بسيون المركزي، وتفقد أقسام المستشفى واستمع إلى المرضى وذويهم، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية لهم بصورة لائقة، ومدى توفيرها، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة التي تخدم المواطنين، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

الاهتمام بالقطاع الصحي

وبيّن محافظ الغربية، أن الدولة والقيادة السياسية تعمل على تطوير القطاع الطبي وذلك في إطار بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعطي القطاع الطبي اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن محافظة الغربية تشهد أعمال تطوير وبناء مستشفيات جديدة من أجل توفير خدمة متميزة للمواطنين.