«تعليم مطروح»: 3 طلاب يحققون مراكز متقدمة جمهوريا في مسابقة القراءة الحرة

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم كشفت نتيجة المسابقة الثقافية والقراءة الحرة للمراحل التعليمية الثلاث، وأن طلاب مطروح حققوا إنجازا كبيرا بنيل المراكز الأول والرابع والتاسع على مستوى الجمهورية في المسابقة المعرفية.

طلاب مطروح يحققون مراكز متقدمة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن الطالبة نور عبادة موسى بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية، حققت إنجازا كبيرا بالحصول على المركز الأول جمهوريًا في المسابقة «الإبداع الفني والرسوم» للمرحلة الإعدادية، فيما حقق الطالب محمود باسل محمود الغنيمي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية التابعة لإدارة مطروح المركز الرابع جمهوريا، في الإبداع الأدبي «المقال» للمرحلة الثانوية، كما حصلت الطالبة مروة محمد عبدالعظيم بمدرسة أبو كاشيك للتعليم الأساسي على المركز التاسع، «الإبداع الفني الألبوم» للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية.

تنمية المواهب ودعم المتميزين

وأكد وكيل تعليم محافظة مطروح جهود الطلاب والمعلمين ومسؤولي الأنشطة في تنمية المواهب، مقدما التهاني لأبنائه الطلاب المتميزين في القراءة، مشيداً بكافة الجهود المتميزة من الطلاب ومعلميهم بإشراف سماح فتحي موجه عام المكتبات والاشراف العام هدى إبراهيم مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ما كان له عظيم الأثر هذا العام في تحقيق تلك المراكز المتقدمة.