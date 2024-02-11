كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تسليم الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2024 للمدارس اليوم، وتسليم الأوراق المطلوبة استعدادا للتقدم لامتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

بدء تسليم الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2024 للمدارس هو يوم 29 فبراير الحالي، ويجب على الطلاب التأكد من أنّ الاستمارة الإلكترونية موضحا بها جميع المواد التي سيؤدي الطالب امتحانه فيها.

مراجعة البيانات الخاصة

ووجّهت وزارة التعليم، المدارس، بمراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة اختيار «الشعبة، ومواد التخصص، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والديانة، والمواد المترجمة، ومواد الرسوب للطلاب الراسبين».

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّه يجب على الطالب أن يوضح في الاستمارة الإلكترونية اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية» واللغة الأجنبية الثانية «الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية» التي يرغب في تأدية الامتحان بها، على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية إذا كانت لغته الأولى هي الفرنسية أو الألمانية.

وأضافت الوزارة، أنّه إذا كان الطالب معفى من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم، ويوضح الشعبة التي يؤدي الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية.