«التعليم» تعلن تفاصيل مسابقة «أوائل الطلبة» للصف الثالث الثانوي 2024

تنظم الإدارة العامة للتعليم الثانوي، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية بالجمهورية للعام الدراسي 2023-2024.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

مسابقة أوائل الطلبة بالمقر الرئيسي لاتحاد طلاب مصر

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة تتم بالمقر الرئيسي باتحاد الطلاب بالعجوزة وتقسم المديريات إلى خمس قطاعات على النحو التالي: القطاع الأول ويشمل مديريات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية والغربية) وموعد التصفية من السبت 10 / 2 / 2024 إلى الاثنين 12 / 2 / 2024.

أما القطاع الثاني ويشمل مديريات (الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط ) وموعد التنفيذ من الاثنين 12 / 2 / 2024 إلى الأربعاء 14 / 2 / 2024.

أما القطاع الثالث ويشمل مديريات (الدقهلية، والإسماعيلية، وبور سعيد، والسويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء)، وموعد التنفيذ من السبت 17 /2 / 2024 إلى الاثنين 19 / 2 / 2024.

أما القطاع الرابع ويشمل مديريات (بني سويف، والمنيا، وأسيوط، والفيوم والوادي الجديد )، وموعد التنفيذ من الاثنين 19 / 2 / 2024 إلى الأربعاء 21 / 2 / 2024.

والقطاع الخامس ويشمل مديريات (قنا، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، البحر الأحمر ) وموعد التنفيذ من السبت 24 / 2/ 2024 إلى الاثنين 20/ 2 / 2024.

التصفية النهائية لمدة يومين

يذكر أن التصفية النهائية ستتم لمدة يومين من الثلاثاء الموافق 27 / 2 /2024 إلى الأربعاء الموافق 28 / 2 / 2024، وفي اليوم الثالث الموافق الخميس 29 / 2/ 2024 سيتم إقامة الحفل الختامي تحت رعاية وزير التعليم، وحضور قيادات الوزارة وبدعوة مديري المديريات للفرق للمشاركة في التصفية النهائية، حيث تمنح الفرق الفائزة على مستوى الجمهورية جوائز نقدية، كما سيتم توزيع دروع للمديريات المشاركة في التصفيات النهائية، وكذلك أوشحة على جميع الطلاب المشاركين في التصفية النهائية.