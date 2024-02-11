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وزير التعليم يتابع انتظام الدراسة في مدارس محافظة القليوبية

كتب:

أميرة فكري
09:27 ص | الأحد 11 فبراير 2024
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

يجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة تفقدية في عدد من مدارس محافظة القليوبية، لمتابعة انتظام سير الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

يستهل «حجازي» زيارته بلقاء مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة، كما يعقد اجتماعا مع مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سماح إبراهيم، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، ويعقب ذلك جولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة.

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بقلم أميرة فكري