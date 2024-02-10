التعليم: خطة لتوفير عدد كبير من المصادر التعليمية لمساعدة الطلاب على فهم المناهج

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن خطوة إتاحة مقررات المواد على موقع الوزارة ليست جديدة، موضحًا أنها جاءت في إطار توجيه الدكتور رضا حجازي مع بداية العام الدراسي، إذ كان هناك شكوى من أولياء الأمور بسبب أسعار الكتب الخارجية التي يقوم الطلاب بشرائها.

توفير الوزارة لمصادر معلوماتية للطلاب

وأكد خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الوزارة من خلال توجيهات الدكتور رضا حجازي وضعت خطة لتوفير عدد كبير من المصادر التي تساعد الطلاب على الشرح والتدريب على الأسئلة بنفس المواصفات الوزارية، مشيرًا إلى أن هذه المصادر عبارة عن مواد تعليمية قامت بصنعها الوزارة كمصادر إضافية بجانب الكتاب المدرسي.

فائدة المصادر التعليمية ومواصفاتها

واستكمل: «هذه المصادر تساعدهم على فهم المناهج الدراسية، ويجرى تدريبهم فيها على الأسئلة المختلفة التي يتم وضعها من مستشاري المواد بالوزارة»، موضحًا أن الأسئلة يتم الإجابة عليها من خلال الموقع ليقوم الطالب بتقييم نفسه، ويتأكد إذا كان قد استوعب المادة بشكل صحيح، ومشيرًا إلى أنه منذ بداية العام الدراسي الحالي تم وضع الأسئلة من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.