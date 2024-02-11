رمال أسوان تزهو بـ«مرماح الخيول».. احتفال فريد بمناسبة مولد الحسين

على ضفاف النيل الخالد، تُقام فعاليات مهرجان الفروسية السنوي احتفالًا بمولد الإمام الحسين، إذ تتراقص الخيول العربية الأصيلة على رمال أسوان الذهبية، في لوحة فنية تُجسد التراث العربي الأصيل.

يُقام «المرماح» -وهو سباق الخيول- على مسافة 2800 متر من الرمال الناعمة، ويشارك فيه فرسان من مختلف محافظات مصر، بل ومن دول العالم أيضًا، إذ تُشارك خيول عالمية من إنجلترا في هذا الحدث المُذهل، وفق ما ذكره الحاج صلاح الباجا أحد منظمي مهرجان الفروسية بأسوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي.

ضيافة مصرية أصيلة

تستقبل أسوان ضيوف المهرجان بحفاوة كبيرة، إذ يتمّ تقديم واجب الضيافة لهم، ويبدأ الاحتفال بعروض التحطيب، وهي رياضة شعبية مصرية تُجسد القوة والشجاعة، ويتواجد على منصة التحكيم 5 أشخاص، بالإضافة إلى 10 أشخاص في نقطة البداية، لضمان سير السباق بشكل عادل ووفقًا لقواعد السلامة الدولية.

جوائز قيّمة ودعوة للجميع

في ختام السباق، يتم تقديم الكؤوس والميداليات للفائزين، تكريمًا لمهاراتهم وروحهم الرياضية، إذ يُعد مهرجان الفروسية بأسوان حدثًا فريدًا من نوعه، يجمع بين التراث العربي الأصيل والرياضة الحديثة ويُقدم للجمهور تجربة ثقافية مميزة.

يُدعا جميع محبي الفروسية والتراث العربي لحضور مهرجان الفروسية بأسوان، والاستمتاع بهذا الحدث المُذهل الذي يُجسد عظمة الحضارة العربية.