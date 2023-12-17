الفرق الفنية تجري بروفاتها.. موعد مهرجان التحطيب بعد تأجيله (صور)

تواصل الفرق الفنية بروفاتها استعدادًا لإطلاق المهرجان القومي للتحطيب في دورته الـ ثالثة عشر والذي يقام بساحة أبو الحجاج بالأقصر، استعدادًا لانطلاق المهرجان في موعده الجديد بعد الإعلان عن تأجيل افتتاحه أمس بسبب إعلان وزارة الثقافة تعليق أنشطتها الفنية في إطار إعلان الدولة المصرية الحداد ثلاثة أيام على رحيل أمير الكويت نواف الأحمد الصباح الذي رحل أمس.

9 فرق فنية في مهرجان التحطيب

وتواصل الفرق استعدادها حاليًا بالأقصر بالبروفات، حسب بيان هيئة قصور الثقافة، ومن المقرر أنَّ يفتتح مهرجان التحطيب غدا الاثنين، ويشارك في دورة هذا العام 9 فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وهي بني سويف، وقنا والمنيا، ملوي، سوهاج وأسيوط، سوهاج وفرقة الأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى كل من فرقتي النيل للموسيقى والغناء الشعبي، والأقصر للآلات الشعبية.

ومن المقرر أنَّ يُكرم خلال حفل الافتتاح اسم المخرج الراحل عبدالرحمن الشافعي، مؤسس المهرجان والذي تحمل دورة هذا العام اسمه، بحضور نجله الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان.

وتقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج أيام المهرجان، بدءا من الساعة الثالثة عصرًا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، حتى ختام المهرجان، الذي يستمر 3 أيام