في ذكرى رحيل علي حميدة.. مرض خطير اكتشفه بالصدفة وأنهى حياته

في مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا الفنان علي حميدة بعد معاناة مع مرض السرطان الذي تمكن منه ما أدى إلى وفاته في عام 2021، وخلال مسيرة الراحل علي حميدة الفنية أصدر العديد من الألبومات.

كما أنه اتجه إلى السينما وظهر كـ ضيف شرف في العديد من الأعمال الدرامية أشهرها مسلسل ريح المدام عام 2017، ومسلسل عمر ودياب عام 2020 والذي يُعد آخر أعماله التليفزيونية.

أزمة صحية واجهها الراحل علي حميدة

واجه الراحل علي حميدة أزمة صحية شديدة في أواخر أيامه، وفقًا لتصريحات نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل خلال أحد البرامج التليفزيونية، قائلا: «عندما جاء علي لكي نعمل على تسجيل الأغنية كان يبدو عليه التعب الشديد، وظهر ذلك من خلال أدائه ومخارج الحروف التي تُجهده»، وعندما تساءل مصطفى كامل عن سبب إجهاده قال حميدة: «كنت مريضًا بفيروس سي وشُفيت منه».

مرض خطير أنهى حياة علي حميدة

وأضاف «كامل»: «بعد العمل على الأغنية (جريت بينا يا لعمر) وطرحها ضمن الألبوم الخاص بي حققت أعلى نسبة مشاهدة في الألبوم، ومن ثم هاتفني أقاربه لـ يخبروني بأنه على فراش الموت»، موضحًا أنه لم يكن لديه علم بمرضه، وبعد ذهابه إلى المستشفى تابعت مع الأطباء وأخبروني بأنه لديه سرطان في الكبد والرئة، كما أنه أجرى مسحة جعلته في حالة من اللا وعي.