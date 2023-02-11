7 معلومات عن علي حميدة في الذكرى الثانية لوفاته.. نجح بأغنية «لولاكي»

تمر اليوم الذكرى السنوية الثانية على وفاة الفنان علي حميدة، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 11 فبراير عام 2021، بعد صراع مع المرض، ويعد واحدًا من أشهر نجوم الأغنية في فترة التسعينيات، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنية «لولاكي» مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وحققت مبيعات تجاوزت الـ5 ملايين نسخة في رقم قياسي غير مسبوق في هذه الفترة.

ذكرى وفاة علي حميدة

وفي ذكرى وفاة علي حميدة، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه حسب صفحات ومواقع السينما المتخصصة، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد محافظة مرسى مطروح.

- درس بمعهد الموسيقى العربية وتخصص في آلة العود، وحصل على الدكتوراه وكان عضوًا بهيئة التدريس بأكاديمية الفنون.

نجاح كبير مع أغنية لولاكي

- قبل نهاية الثمانينيات تعاون مع الموزع حميد الشاعري الذي كان تميمة الحظ له مع نجاح أغنية لولاكي.

- بسبب النجاح غير المسبوق مع لولاكي، لم تستطع ألبوماته الأخرى في لفت الأنظار.

- قاد بطولة فيلمين وهما «مولد نجم» عام 1991، وفيلم «لولاكي» عام 1993.

- عانى من أزمات صحية منها السرطان والكلى.

- توفى يوم 11 فبراير 2021 وتم دفنه بمسقط رأسه في مطروح.