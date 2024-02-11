3 أسباب وراء ارتفاع سعر طن الحديد عالميا بنهاية 2023.. منها زيادة الطلب

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المتوسط الشهري لأسعار خام الحديد عالميا ارتفع ليصل إلى 134.55 دولار للطن خلال ديسمبر 2023، مقابل 127.02 دولار في نوفمبر، كما ارتفع مقارنة بنحو 109.86دولار خلال ديسمبر 2022.

ارتفاع الطلب على الصلب الصيني

وأشار المركز في النشرة الشهرية لأسعار السلع الاستراتيجية العالمية، والتي تهدف إلى رصد بيانات أسعار السلع الاستراتيجية العالمية، إلى أن المحللين أرجعوا سبب ارتفاع سعر خام الحديد عالميا خلال ديسمبر 2023 إلى تحسن سوق الصلب، من خلال ارتفاع الطلب على الصلب الصيني، ما دعم سوق خام الحديد.

وأشار إلى استمرار الطلب على خام الحديد المنقول بحرًا من الصين، بفضل ارتفاع مستويات إنتاج منتجات الصلب النهائية، بالإضافة إلى انخفاض المخزونات وتوقعات ارتفاع الطلب الصيني على الرغم من أن التوقعات غير مؤكدة.

ارتفع متوسط سعر خام الحديد عالميًا

وارتفع متوسط سعر خام الحديد عالميًا ليسجل 135.97 دولار للطن خلال الأسبوع الرابع من الفترة 25 إلى 29 ديسمبر 2023، مقابل 134.99 دولارًا أمريكيا طن خلال الأسبوع الثالث من الشهر ذاته، كما ارتفع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ في المتوسط 110.84 دولار.

ارتفاع حجم سوق خام الحديد إلى 365.14 مليار دولار بحلول عام 2030

وفقًا لتقرير fortune business insights، من المتوقع أن ينمو حجم سوق خام الحديد العالمية من 279.35 مليار دولار في عام 2023 إلى 365.14 مليار دولار بحلول عام 2030، بنسبة نمو قدرها %3.9 خلال الفترة 2023، وتأتي صناعة البناء والتشييد عاملاً رئيسًا في دفع نمو حجم سوق خام الحديد عالميا.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر خام الحديد حوالي 100 دولار للطن في عام 2024. ومن المتوقع أن تستمر سوق خام الحديد في التطور، متأثرة بالطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية.