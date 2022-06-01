فرص عمل لسكان الجيزة وضواحيها بمصنع منتجات الصلب

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن توافر فرص عمل للشباب عن طريق جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة للعمل بالشركة المصرية لصناعه منتجات الصلب.

نوعية الوظائف والمؤهلات المطلوبة

وحددت محافظة الجيزة عبر منشور بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نوعية الوظائف الي يوفرها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة للعمل بالشركة المصرية لصناعه منتجات الصلب وهي كالاتي

- فني إنتاج «شباب وبنات»

المؤهل : فني صناعي متوسط او فوق المتوسط

السن : من 19 الي 35 سنه

المرتب : من 3 الاف جنية الي 3 الاف و500 جنية

العمل : 9 ساعات

-مراقب جودة انتاج

المؤهل : فني صناعي او جودة انتاج

السن : من 19 الي 35 سنه

المرتب : 4 الاف جنية

العمل : 9 ساعات

- مهندس انتاج

المؤهل : بكالوريوس هندسة انتاج او ميكانيكا

السن :من 19 الي 35 سنه

المرتب : من 4 الاف و500 جنية الي 5 الاف جنية

العمل : 9 ساعات يوميا

- مشرف انتاج :

المؤهل : معهد فني صناعي

السن :من 19 الي 35 سنه

المرتب : 4 الاف جنية

العمل : 9 ساعات يوميا

الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف

وكشفت محافظة الجيزة عبر منشور بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل نوعية الوظائف الي يوفرها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة للعمل بالشركة المصرية لصناعه منتجات الصلب وهي كالآتي:

- لايشترط الخبرة في اي وظيفه

- يفضل سكان الجيزة والمناطق المحيطة بها

- مواصلات من ميدان الرماية الي المصنع والعكس

- تأمينات

- حوافز

- ساعه راحة داخل الشفت

- المواعيد من 8 صباحا حتي 5 مساء

كيفية التقديم للوظائف المطلوبة

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين في العمل بالوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب الحضور لمقر الجهازبعنوان: «300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني».

وحددت محافظة الجيزة أرقام تليفونات لتواصل المتقدمين الراغبين في العمل بالوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب وهي كالاتي: «35711198 - 35720825».