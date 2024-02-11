انتظام الدراسة في 877 مدرسة خلال أول أيام الترم الثاني بمحافظة مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن انتظام الدراسة في 877 مدرسة مع انطلاق أول أيام الترم الثاني في محافظة مطروح، على مستوى المراكز والمدن والقرى.

ويأتي انتظام الدراسة في بداية الترم الثاني على مستوى محافظة مطروح، اليوم الأحد، تزامنا مع طقس معتدل دافئ في أول أسبوع من شهر أمشير، ما ساهم في توافد الطلاب على المدارس.

انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة مطروح

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام الدراسة في الترم الثاني في محافظة مطروح بزيارة مدرسة حسن الشربتلي الرسمية المتميزة لغات، بحضور إكرام شوقي مدير المدرسة، وشهد طابور الصباح وتحية العلم وتابع فقرات برنامج الإذاعة المدرسية، مشيداً بالبراعة اللغوية والإلقاء المتميز لطلاب الفريق الإذاعي بالشربتلي.

انطلاق الترم الثاني في مدارس مطروح

وهنأ وكيل تعليم مطروح الطلاب وأعضاء ه‍يئة التعليم بانطلاق الترم الثاني، مشددا على أبنائه الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم أولاً بأول والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراته، وذلك وسط التزام عناصر المنظومة التعليمية، كما نبه على مديري الإدارات التعليمية بمواصلة ما نفذ خلال الترم الأول، واستمرار إعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية، لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب.

تعريف الطلاب بالمشروعات القومية

كما وجه مديري الإدارات بتوجيه المدارس لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقا لمنظومة التنمية الشاملة، وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال أنشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية، وأهمية ترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب هو السبيل لإعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.