توقعات بنمو سوق التحويلات الدولية المصرية بمعدل سنوي 4.5%

سلطت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير سوق التحويلات الدولية في مصر والذي يوفر نظرة متعمقة على نمو هذه السوق واتجاهاتها، حيث توجد توقعات بنمو سوق التحويلات الدولية المصرية إلى 35.27 مليار دولار أمريكي بحلول 2028.

سوق التحويلات الدولية

صدر تقرير «سوق التحويلات الدولية في مصر: فرص الأعمال والاستثمار – التحليل حسب القيمة وحجم المعاملة والتحويلات الواردة والصادرة من وإلى الدول الرئيسية والتركيبة السكانية للمستهلكين للربع الثاني من عام 2023».

يعرض التقرير الصادر عن منصة «ريسرش آند ماركتس»، وفق الدراسة، تحليلاً عميقاً لقيم المعاملات وأحجامها في مجال التحويلات المصرية إلى جانب تطور السوق خلال الربع الثاني من عام 2023.

فرص الأعمال الناشئة

يوفر هذا البحث رؤى عملية للشركات والمستثمرين المشاركين حالياً أو الذين يعتزمون الانخراط في سوق التحويلات الدولية في مصر، من خلال تقديم نظرة متعمقة على نمو السوق، واتجاهاته، يُعد التقرير مورداً لا يقدر بثمن لأصحاب المصلحة الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فرص الأعمال الناشئة ضمن المشهد المالي المتطور في مصر.

ووفقاً للتقرير أظهرت سوق التحويلات الواردة في مصر نمواً كبيراً مسجلة زيادة بنسبة 5.5% خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.5% من الآن وحتى عام 2028 مع توقع وصول السوق إلى 35.27 مليار دولار أمريكي.

كما شهد قطاع التحويلات الخارجية نمواً بنسبة 1.6% على مدار عام 2022، وتشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة 1.3% مما يرفع قيمة السوق من 422.3 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 457.3 مليون دولار أمريكي متوقعة بحلول عام 2028.