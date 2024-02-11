كيف تستثمر 200 ألف جنيه من أعلى الشهادات الادخارية في بنكي مصر والأهلي؟

يوفر أكبر بنكين حكوميين «الأهلي المصري» و«مصر» أعلى شهادات ادخارية مدة العام منذ بداية شهر يناير الماضي، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، وهو ما يعد من أفضل الاستثمارات ويمكن أن يشتري الشخص الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

كيف تستثمر 200 ألف جنيه في أعلى الشهادات الادخارية؟

وعلى سبيل المثال، في حال إذا كان يريد الشخص استثمار 200 ألف جنيه سواء في الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري، أو طلعت حرب من بنك مصر، يمكنه الحصول على 54 ألف جنيه حال اختيار عائد الـ27% نهاية المدة.

ويمكن الحصول على عائد نحو 4 آلاف جنيه شهريًا، في حال اختيار عائد الـ23.5%، وذلك على مبلغ أيضًا 200 ألف جنيه.

ويوفر البنكان إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها، ويمكن للعميل استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط لكل بنك، فيما تسترد في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شراء الشهادات الادخارية

ويكون العائد ثابتًا على الشهادات الادخارية الجديدة، واحتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.

ويتيح البنكين، الأهلي المصري ومصر، إمكانية شراء الشهادة من خلال الإنترنت البنكي أو ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك أو التطبيق الخاص بالبنك.

أفضل الاستثمارات الفترة الحالية

وذكر محمد أنيس الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ أفضل الاستثمارات في هذه الفترة هي شراء الشهادات البنكية، وتحديدًا المتوفرة في الأهلي المصري ومصر، مدة العام، كونها الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي حتى الآن.