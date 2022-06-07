جدول امتحانات التحويلات للمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد 2022/2023

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، جدول امتحانات التحويلات للمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد المرحلة المتوسطة للعام الدراسي 2022/2023 للصفوف الأول والثاني الثانوي والأول والثاني والثالث الإعدادي والسادس الابتدائي.

11 يونيو.. امتحانات التحويلات للمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

وذكرت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن امتحانات التحويلات ستكون يوم السبت الموافق 11 يونيو، وستعقد بالمدرسة في ثلاث مواد (اللغة العربية – English – Math).

ممنوع استخدام الآلة الحاسبة في امتحانات Math

وأصدرت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، تعليمات هامة بشأن امتحانات التحويلات، على النحو التالي:

- ممنوع استخدام الآلة الحاسبة في امتحانات الرياضيات لـصفوف السادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادى MYP 1/2/3/4.2.

- مسموح باستخدام الآلة الحاسبة لـلصف الأول الثانوى MYP 5 3.

- ضرورة الحضور قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

- الطالب الذي يتخلف على موعد الامتحان لا يحق له دخول باقى الامتحانات وكذلك الطالب الذي يتأخر عن موعد الامتحان المحدد لا يحق له الدخول.

ممنوع استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان

- طباعة استمارة التسجيل من موقع المدرسة واحضارها يوم الامتحان مع صورة شخصية واضحة للطالب.

- الامتحانات ستبدأ في تمام الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا من الصف السادس الابتدائى حتى الصف الثالث الاعدادى، وحتى الساعة 2:30 ظهرً للصف الأول الثانوى.

- ممنوع استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.

وكانت المدارس المصرية الدولية بالشيخ زايد، أعلنت موعد امتحانات القبول (admission) من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الخامس الابتدائي، التي ستعقد يوم السبت الموافق 18/6/2022 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا ولمدة ساعتين أي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا في المواد -Math- English) اللغة العربية.