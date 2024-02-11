فضائل شهر شعبان.. شهد تحويل القبلة وفيه ترفع الأعمال

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو بداية شهر شعبان المبارك، ويرغب كثير من الناس في معرفة فضائل شهر شعبان الذي شهد تحويل القبلة وترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وذلك حتى يستعدوا فيه لاستقبال شهر رمضان الكريم، وعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال هذا الشهر، ولشهر شعبان فضائل كثيرة وردت عن السنة النبوية، وهذا ما يستعرضه الوطن في السطور التالية.

فضائل شهر شعبان وتحويل القبلة

وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، أن فضائل شهر شعبان كثيرة ويجب على كل مسلم أن يستغل هذا الشهر المبارك في التقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال ومختلفها، وذلك لأن هذا الشهر شهد تحويل القبلة، وهو حدث عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية، لأن تحويل القبلة كان في البدء من الكعبة إلى المسجد الأقصى، وذلك لحكمة تربوية وهي العمل على تقوية إيمان المسلمين، وتنقية النفوس من شوائب الجاهلية، إذا كان العرب قبل الإسلام، وذلك عملا بقوله تعالى (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ).

رفع الأعمال في شهر شعبان

وأضافت في فضائل شهر شعبان الذي شهد تحويل القبلة، أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وذلك عملا بالحديث عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم.

فضل الصيام في شعبان

وأضافت دار الإفتاء المصرية في حديثها عن فضائل شهر شعبان وأنه شهد تحويل القبلة وفي ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، أن الصيام يعتبر من الأفعال التي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان، وعن السيدة عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان.