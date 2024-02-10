دعاء استقبال شهر شعبان.. ردده النبي

دعاء استقبال شهر شعبان، من الأمور المستحبة، خلال تلك الأيام المباركة، إذ نظم الله سبحانه وتعالى لخلقه مواسم يذكرهم فيها باللجوء والرجوع إليه، ومن أهم هذه المواسم شهر شعبان، شهر الخير والنفحات، نشعر فيه بالجمال، لأننا نستعد لشهر رمضان، شهر القرآن والصيام، ففي شهر شعبان ترفع الدرجات، فمن تعب في شعبان ترفع درجاته في رمضان.

دعاء استقبال شهر شعبان

وجاء في دعاء استقبال شهر شعبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّه».

أدعية استقبال شهر شعبان

وفي إطار الحديث عن دعاء استقبال شهر شعبان، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، عددا من الأدعية، التي يمكن ترديدها في أول ليلة من شهر شعبان، وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر بوابتها الرسمية، فلا يوجد أفضل من التقرب إلى الله بالدعاء في مثل هذه الأيام المباركة:

ـ «اللهم بارك لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غالٍ، ولا استمرار مرض لقريب».

ـ اللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْينا فيهِ مَشكوراً، وَذَنبنا فيهِ مَغفُوراً، وَعَمَلنا فيهِ مَقبُولًا، وَعَيْبنا فيهِ مَستوراً يا أسمَعَ السّامعينَ.

ـ «اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم».

فضل شهر شعبان

واستكمالا للحديث عن دعاء استقبال شهر شعبان، فإن شهر شعبان له العديد من الفضائل ففيه الأعمال إلى الله، فورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ »، وعندما سئلت السيدة عائشة عن صوم النبي عليه الصلاة والسلام قالت: «لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا».