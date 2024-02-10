فضائل شهر شعبان.. «الإفتاء» تكشف أفضل الأعمال المستحبة فيه

فضائل شهر شعبان واحدة من الأمور التي يحرص العديد من العباد على معرفتها، لاسيما في الوقت الحالي، إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان الليلة، حتى تعرف موعد بداية الشهر الكريم، وإن كان سوف يبدأ غدا أو بعد غد، وفي السطور التالية، توضح «الوطن» فضائل هذا الشهر الكريم.

فضائل شهر شعبان

وعن فضائل شهر شعبان، قالت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال، بالتالي لابد أن يحرص العبد على اتباع كافة الأعمال الصالحة والإكثار منها، ومن خير الأعمال التي يمكن أن يتبعها العباد هي الإكثار من الصيام خلال هذا الشهر المبارك.

وفي حديثها عن فضائل شهر شعبان، لفتت «الإفتاء» إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام خلال شهر شعبان، وذلك لأنه كان يحب صلى الله عليه وسلم أن ترفع أعماله وهو صائم، وأن يكون على أفضل حال خلال رفعها، من خلال الصلاة والصوم، لذا كان يكثر من الصوم خلال هذا الشهر، موضحة أن صيام شعبان هو صيام تطوع أو سنة.

فضائل شهر شعبان وما ورد عن النبي

فضائل شهر شعبان كثيرة من أهمها هي ليلة النصف من هذا الشهر؛ لأن هذه هي الليلة التي تغفر فيها الذنوب بحسب دار الإفتاء، التي أشارت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَه تَعَالَى لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».

وحول فضائل شهر شعبان فلفتت الإفتاء إلى ما ورد عن أسامة بن زيد: «قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ما تَصُومُ مِنْ شعبان قال: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».