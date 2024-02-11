بالأرقام والدرجات.. جدول مرتبات المعلمين الجديد بعد الزيادة: «احسب هتقبض كام»| عاجل

كشفت مصادر عن جدول مرتبات المعلمين الجديد 2024 بعد الزيادة الأخيرة التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطبيقها اعتبارا من الشهر المقبل، من أجل تحسين مستوى معيشة المعلمين في مصر ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد.

موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2024

ومن المقرر تطبيق جدول مرتبات المعلمين الجديد 2024 بعد اعتماده من مجلس الوزراء ضمن قوانين الحماية الاجتماعية الجديدة، والذي يناقشه مجلس النواب لتنفيذه طبقا للإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة به.

وطبقا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنّ جدول مرتبات المعلمين الجديد 2024 سيشهد تخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيها إلى 475 جنيها.

مرتبات المعلمين 2024 بعد الزيادة

وتابعت المصادر، أنّ جدول مرتبات المعلمين الجديد 2024 سيزيد للمخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين وفقا للدرجات المالية المعتمدة، مشيرة إلى أنّ العلاوة الدورية قد تختلف قليلا بناء على أساسي مرتب كل معلم.

- يحصل الموظف العامل في التربية والتعليم على الدرجة السادسة على علاوة دورية قدرها 15% من أساسي مرتب 2024 أي بزيادة قدرها 150 جنيها، إضافة إلى حافز إضافي يبلغ 500 جنيه، أي سيصل إلى إجمالي الزيادة في مرتبه إلى 650 جنيها عن مبلغ مرتب شهر فبراير 2024.

- يحصل الموظف العامل في التربية والتعليم بالدرجة الخامسة على علاوة دورية قدرها 150 جنيه، وحافز إضافي قيمته 550 جنيها ليصل إجمالي الزيادة لتلك الفئة إلى 700 جنيه عن مرتب شهر فبراير 2024.

- يحصل الموظف العامل في التربية والتعليم بالدرجة الرابعة على علاوة دوريه قدرها 150 جنيها، إضافة إلى حافز إضافي قدره 600 جنيه، لتصل قيمة الزيادة في المرتب إلى 750 جنيها لتلك الفئة تضاف لمرتب شهر فبراير 2024.

- يحصل المعلمون بالدرجة الثالثة حديثي التعيين على علاوة دورية قدرها 150 جنيها، وحافز إضافي 650 جنيها، لتصل قيمة الزيادة على المرتب 800 جنيه تضاف إلى مرتب شهر فبراير 2024.

- أما المعلمين المعينين على الدرجة الثانية سيحصلون على علاوة دوية قدرها 150 جنيها، وحافز إضافي 700 جنيه، ليصل إجمالي الزيادة إلى 850 جنيها تضاف إلى مرتب شهر فبراير 2024.

- أما المعلمين المعينين على الدرجة الأولى سيحصلون على علاوة دورية قيمتها 150 جنيها، وحافز إضافي قدره 750 جنيها، ليصل إجمالي الزيادة المقررة لهم إلى 900 جنيه، تضاف إلى مرتب شهر فبراير2024.

- أما المعلمين ممن هم على درجة مدير عام والدرجة العالية والدرجة الممتازة ستتراوح الزيادة لهم من 950 جنيها حتى 1050 جنيها كصافي زيادة بعد خصم الضرائب تضاف إلى مرتباتهم التي يتقاضونها حاليا.