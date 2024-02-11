عضو بـ«الشيوخ» يثمن دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي: خطوة مهمة

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المحددات التي انتهى إليها مجلس أمناء الحوار الوطني في الاجتماع الأول، استعدادا لانطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، موضحا أنها خطوة مهمة وضرورية من أجل الوصول إلى حلول عاجلة لمشكلات الاقتصاد.

دعوة إلى المشاركة في الحوار الاقتصادي

وأضاف في بيان صحفي أن الحوار الوطني يحمل مسؤولية وطنية كبيرة تتمثل في صياغة رؤى اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، مثمنا دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي.

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار حريص على استكمال الحوار الوطني لمناقشة القضايا المتبقية إلى جانب الحوار الاقتصادي، كذلك تحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

توصيات الحوار الوطني

وأشار إلى أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ودعوتهم للبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، سيضيف الكثير من الزخم إلى الحوار الوطني في مرحلته الثانية، ما سيؤدي إلى مزيد من المناقشات الثرية والرؤى المميزة.