رئيس جامعة الإسكندرية يكرم 624 من المتطوعين في «حياة كريمة»

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، متطوعي مؤسسة حياة كريمة من طلاب الجامعة والمجتمع السكندري على مجهوداتهم الإيجابية خلال عام 2023، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة، بحضور الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والعميد تامر عبد اللطيف المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، والدكتور أحمد جمال والدكتورة دعاء النمر والمهندس هشام النجار، منسقا مؤسسة حياة كريمة.

ورحب «قنصوة» بالحضور في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكدا حرصه على المشاركة في هذه الاحتفالية لدعم قيمة التطوع وإبراز أهميته لبناء الدولة وحماية استقرارها.

قنصوة: حياة كريمة تغير شكل مصر بصورة غير مسبوقة

ووجه التحية والتقدير لمتطوعي مؤسسة حياة كريمة من جامعة الإسكندرية والمجتمع السكندري على دورهم في خدمة المجتمع، ولفت إلى إدراك الدولة المصرية لمسؤوليتها في دعم الفئات المهمشة، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدة مبادرات صحية ومجتمعية في كل ربوع الوطن، من ضمنها مبادرة «حياة كريمة»، لتغيير شكل مصر بصورة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي، وإنشاء بنية تحتية متطورة وتقديم خدمات مجتمعية متكاملة والوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها.

وأكد أهمية دور الشباب في التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه المجتمع عن طريق العلم والعمل الجاد وبث الطاقة الإيجابية بين فئات المجتمع المختلفة.

منسق حياة كريمة: الاستثمار في الإنسان عبر التدريب والتأهيل

وقدم الدكتور أحمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة، الشكر لجامعة الإسكندرية لدعمها مبادرة حياة كريمة في أداء دورها لخدمة المجتمع من خلال مفهوم التنمية المستدامة، مؤكداً حرص المبادرة على توحيد صفوف المجتمع المدني كجزء من التحالف الوطني للعمل الأهلي، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الإنسان عبر التدريب والتأهيل لمتطلبات سوق العمل وتقوم بتنفيذه المبادرة من خلال برنامج فاليو للتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم.

شهد الحفل تكريم 172 طالبا من جامعة الإسكندرية و452 متطوعا من محافظة الإسكندرية لدورهم الفعال ومشاركتهم الإيجابية في مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى عرض أفلام تسجيلية حول مبادرة «حياة كريمة» وبرنامج فاليو للتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب.