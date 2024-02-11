ميناء دمياط: 215 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب ومخازن القطاع الخاص

أعلن ميناء دمياط البحري، أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادرت 7 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة إلى 37، موضحاً أن حركة الصادر من البضائع العامة وصلت إلى 18097 طنا تشمل 1350 طن مخلفات بنجر، و16197 طن يوريا و550 طن مولاس.

حركة الوارد من البضائع العامة

أوضح الميناء في تقرير له، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 71884 طنا تشمل 28647 طن ذرة، 14574 طن قمح، 1438 طن خشب زان، 970 طن خردة، 2790 طن زيت طعام، 1000 طن مولاس، 3390 طن فول صويا، 1431 طن أبلاكاش، 8344 طن حديد و9300 طن سكر.

أشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 184 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2355 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 87729 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128044 طنًا.

5111 طن قمح في صوامع إمبابة وشبرا وكوم أبوراضي

نوه إلى مغادرة 4 قطارات بحمولة إجمالية 5111 طن قمح، متجهة إلى صوامع إمبابة وشبرا وكوم أبوراضي، وقطار واحد بعدما أفرغ 25 حاوية، قادما من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4715 شاحنة.