ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة «ONE FREEDOM»

استقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات «ONE FREEDOM» التابعة للخط الملاحي الياباني «ONE» والتي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 366 متر وبعرض 51 متر قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 154724 طنا، ويصل غاطسها إلى 16 مترا، وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات تصل الميناء منذ افتتاحه، ومن المنتظر أن يجري تداول 2827 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

أوضح اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن نجاح الميناء في استقبال السفن ذات الأعماق الكبيرة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث الجارية حالياً وخاصة المشروع الجاري لتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى 18.5 متر، إلى جانب خبرة مرشدي الهيئة وجاهزية اسطول وحدات الخدمات البحرية وحرفية طواقمها كذلك المزايا التنافسية والمعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والتي تتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية بالتزامن مع جهود شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ، واستمراراً لنجاح هيئة ميناء دمياط في جذب خدمات جديدة ومتميزة من الخطوط الملاحية العالمية.