طولها 366 مترًا.. محطة الحاويات الدولية بالإسكندرية تستقبل سفينة عملاقة

استقبلت محطة الحاويات الدولية بالإسكندرية، سفينة عملاقة، خلال الساعات القليلة الماضية، وهي أكبر سفينة حاويات استقبلتها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية حتى الآن، إذ يبلغ تطولها نحو 366 مترًا، وعرضها 48 مترًا، ومحملة بنحو 150 ألف طن حيث بلغ عدد الحاويات في السفينة نحو 12 ألف حاوية مكافئة، تداولت منهم 1350 حاوية داخل المحطة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن محطة الحاويات الدولية بالإسكندرية، وأكبر سفينة حاويات استقبلتها خلال الساعات القليلة الماضية.

محطة الحاويات الدولية بالإسكندرية

وبحسب الموقع الرسمي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، فإنّ محطة الحاويات الدولية بالإسكندرية تأسست في 16 نوفمبر عام 1984، وتضم محطتين الإسكندرية وتبلغ مساحتها 163 ألف متر مربع وتبلغ سعتها التخزينية 15 ألفًا و500 حاوية مكافئة، ويبلغ طول رصيفها 531 مترًا، بينما تبلغ مساحة محطة الدخيلة وتبلغ مساحتها 406 ألف متر مربع، وسعتها التخزينية 27 ألف حاوية مكافئة وطول رصيفها نحو 1040 مترًا.

آخر أخبار تداول الحاويات

وتصدرت آخر أخبار الإسكندرية لتداول الحاويات، مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما استقبلت «CMA CGM NEVADA» والتي تعد أكبر سفينة حاويات تستقبلها ميناء الإسكندرية حتى الآن، حيث تزيد حولتها نحو 2000 حاوية مكافئة مقارنةً بأكبر سفينة دخلت المحطة قبلها، وذلك بحسب بيان وزارة النقل.

إسكندرية لتداول الحاويات مباشر

وتضمنت أخبار إسكندرية لتداول الحاويات مباشر، قدرة الميناء على تراكي السفينة العملاقة في ميناء الإسكندرية خلال وقت قياسي بسهولة ويسر، وذلك رغم اضطراب الظروف الجومائية، حيث جرى تقديم جميع وسائل الدعم التشغيلي والفني خلال القطر بقدر عال من الكفاءة والاحترافية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الملاحة منذ وصول السفينة وخلال مرورها في الممر الملاحي، وحتى تراكيها إلى أن تبدأ في استكمال رحلتها عقب الشحن والتفريغ إلى ميناء كوبر في سلوفينيا.

الإسكندرية لتداول الحاويات

وأعلن وزارة النقل في بيان سابق، إنّ استقبال الإسكندرية لتداول الحاويات لأكبر سفينة تحمل 12 ألف حاوية يسهم في دخول ميناء الإسكندرية بين محطات الترانزيت مستقبلًا، ويجعلها أحد المراكز الرئيسية لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، بعدما بلغت نسبة الترانزيت بها نحو 35% من إجمالي التداول.

ما هي أكبر سفينة حاويات في العالم؟

وتعد أكبر سفينة حاويات في العالم هي السفينة «MSC IRINA» والتي يبلغ طولها نحو 399.9 مترًا، وعرضها نحو 61.5 مترًا، وسعتها نحو 24 ألفًا و346 حاوية لتصبح أكبر سفينة حاويات في العالم.