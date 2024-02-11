شهدت مدارس المنوفية خلال الساعات القليلة الماضية، انتظام الدراسة في أول أيام الترم الثاني بمحافظة المنوفية، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن بداية الفصل الدراسي الثاني اليوم 11 فبراير لجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية.

انتظام الدراسة في أول أيام الترم الثاني

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتظام الدراسة في أول أيام الترم الثاني بمحافظة المنوفية بدون معوقات أو مشاكل، مشيرا أن جميع المدارس بنطاق المحافظة كانت على أتم استعداد لاستقبال طلاب المراحل الدراسية المختلفة لتلقي العلم.

تعليمات بالتواجد في المدارس

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عقد اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية في جميع المراكز للوقوف على مدى استعداد المدارس لاستقبال الطلاب، مؤكدا أنه أعطى تعليمات لمديري الإدارات بالتواجد وسط الطلاب بالمدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.