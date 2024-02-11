وزير التعليم يتابع انتظام الفصل الدراسي الثاني في القليوبية

استقبل الدكتور عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم في مقر ديوان القليوبية، خلال زيارته للمحافظة لمتابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني 2023-2024.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة.

متابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني

وأعرب الدكتور رضا حجازي، عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مشيدًا بدور المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها في ضبط وانتظام العام الدراسي 2023-2024.

ومن جهته، رحب الدكتور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمّنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، ودعمه المستمر للمحافظة.

ومن المقرر أن يجري الوزير والمحافظ زيارة في عدد من المدارس بالمحافظة ووضع حجر أساس مدرسة مويس الابتدائية، كما يعقد الوزير اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني.