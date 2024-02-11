انطلاق الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات.. «فرحة الطلاب بالعودة للمدارس»

أعلنت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات، وذلك في المدارس الحكومية والتجريبية واللغات والخاصة والدولية.

أجواء مميزة في أول أيام الترم الثاني في المحافظات

وأكدت مديريات التربية والتعليم في بيانات رسمية، أن هناك أجواء مميزة في المدارس مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات، وذلك عقب ظهور النتائج وانتهاء أجازة الفصل الدراسي الأول.

انطلاق الفصل الدراسي الثاني في مدارس المحافظات

وتتابع مديريات التربية والتعليم انطلاق الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات، من خلال غرف عمليات المديريات، وإدارات المتابعة في كل مديرية، مع الإدارات التعليمية التابعة لها، وزيارات الموجهين للمدارس مع بداية أول أيام الدراسة، من طوابير الصباح وزيارة الفصول والاستماع إلى شرح المعلمين ومراجعة دفاتر التحضير، والوقوف على مدى نظافة المدارس من الداخل ومحيطها من الخارج، ومراجعة دورات المياه، والتواصل مع التلاميذ ولقاء بعض أولياء الأمور في ظل استمرار المتابعة على مدار الساعات المقبلة حتى نهاية اليوم الدراسي.

وزير التربية والتعليم يزور مدارس القليوبية

وتابع وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بعض المدارس في بنها بمحافظة القليوبية تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات، وزيارة المدارس من الداخل، والتأكد من سير العملية التعليمية بانتظام طبقاً لما هو مخطط له من قبل الوزارة، بالتعاون مع المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.