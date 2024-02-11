انتظام الدراسة مع بداية الترم الثاني بمحافظة الغربية.. «1.2 مليون طالب»

انتظمت الدراسة في مختلف مدارس محافظة الغربية في ثاني أيام الترم الثاني 2024، حيث استقبلت 2705 مدارس بجميع الإدارات التعليمية الـ10 حوالي مليون و195 ألفا و216 طالبا وطالبة بجميع المراحل التعليمية.

انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مدراس الغربية استقبلت اليوم جميع الطلاب على مستوى المحافظة، سواء المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة أو الفترتين، وذلك في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث استقبلت 2705 مدارس حوالي مليون و195 ألفا و216 طالبا من مختلف نوعيات التعليم العام والفني.

استعداد المدارس للترم الثاني بمحافظة الغربية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع المدارس استقبلت طلابها بانتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الثاني، مضيفا أن المدارس قامت بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس، كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.