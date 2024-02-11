رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتظام الدراسة مع بداية الترم الثاني بمحافظة الغربية.. «1.2 مليون طالب»

كتب:

رفيق محمد ناصف
09:59 ص | الأحد 11 فبراير 2024
انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الغربية

انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الغربية

انتظمت الدراسة في مختلف مدارس محافظة الغربية في ثاني أيام الترم الثاني 2024، حيث استقبلت 2705 مدارس بجميع الإدارات التعليمية الـ10 حوالي مليون و195 ألفا و216 طالبا وطالبة بجميع المراحل التعليمية. 

انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مدراس الغربية استقبلت اليوم جميع الطلاب على مستوى المحافظة، سواء المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة أو الفترتين، وذلك في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث استقبلت 2705 مدارس حوالي مليون و195 ألفا و216 طالبا من مختلف نوعيات التعليم العام والفني.

استعداد المدارس للترم الثاني بمحافظة الغربية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع المدارس استقبلت طلابها بانتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الثاني، مضيفا أن المدارس قامت بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس، كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس. 

اقرأ المزيد:

توافد الطلاب على المدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالمنوفية 

تعليم قنا: الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 في بعض المحافظات.. يستمر 14 أسبوعا

13 مدرسة مستثناة من بدء الفصل الدراسي الثاني في المنوفية غدا

بدء الفصل الدراسي الثاني في بعض مدارس الغربية اليوم

المعاهد الأزهرية تضع عدة ضوابط للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

منطقة كفر الشيخ الأزهرية تستعد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني
بقلم رفيق محمد ناصف