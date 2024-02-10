موعد انتهاء الترم الثاني 2024 في المدارس والجامعات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انتهاء الترم الثاني 2024 بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية التي تستمر لمدة 16 أسبوعًا حتى شهر يونيو المُقبل.

موعد انتهاء الترم الثاني 2024

ويكون موعد انتهاء الترم الثاني 2024 بالنسبة للمدارس في يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو المُقبل بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

الخريطة الدراسية للعام الدراسي الحالي

ووفقًا للخريطة الدراسية للعام الجاري 2023/2024 التي تم اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ستكون بداية الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

موعد انتهاء الترم الثاني في الجامعات

ووفقًا للخريطة الدراسية للعام الجاري 2023/2024 والتي تم اعتمادها من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيكون يوم 30 مايو نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في الجامعات.