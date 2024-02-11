المستشار الألماني يقابل شبيهه الأمريكي في واشنطن.. ما القصة؟

التقى المستشار الألماني أولاف شولتز، السيناتور الأمريكي كريس كونز في «واشنطن»، خلال رحلته الأخيرة لتشجيع دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها المستمرة مع روسيا، وتفاجأ كل منهما بالشبه الكبير الذي وصل إلى حد اقتراب الملامح والابتسامة وحتى شعر الرأس.

المستشار الألماني يلتقط صورة مع شبيهه الأمريكي

وبعد الانتهاء من انعقاد الاجتماع الذي حضره رئيس أمريكا جو بايدن، وبعض من أعضاء الكونجرس الأمريكي، بوجود «كونز» و«شولتز» للبحث فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية في العاصمة «واشنطن»، والتأكيد على الدور المهم الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعمها لـ«كييف»، لفت نظرهما تشابههما الكبير، إذ كان من الصعب على الجميع التفرقة بينهما أو معرفتهما دون التحدث المباشر معهما أولا.

لذا أصرا على التقاط صورة لهما تجمعهما معا، وبمرور ساعات قليلة، شارك المستشار الألماني، الصور الشخصية عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، كما أرفق «شولتز» تعليقا على الصورة باللغة الألمانية قائلاً: «من الرائع رؤية شبيهي مرة أخرى»، بينما شارك المنشور نفسه السيناتور «كونز»، ليؤكد على الشبه الكبير بينهما، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست».

معلومات عن المستشار الألماني الذي التقى شبيهة في أمريكا

- المستشار الألماني أولاف شولتز، هو زعيم الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب في ألمانيا، التي وصلت إلى السلطة في عام 2021.

- يبلغ الألماني «أولاف» 65 عامًا، وبالتالي فإنه يكبر السيناتور الأمريكي 5 أعوام، إذ يبلغ الأخير من العمر 60 عامًا فقط.

- لم تكن المرة الأولى التي يتقابلا فيها، إذ التقى «كونز» و«شولتز» سابقًا في يناير خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

- حضر «أولاف» الاجتماع في واشنطن للتأكيد على أهمية دعم أمريكا والدول الأوربية لأوكرانيا، موضحا أنه بدون مساعدتهما لن تتاح الفرصة لـ«كييف» للدفاع عن بلدها.