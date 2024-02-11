تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية.. الرسوم وآخر موعد

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنوفية فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية، وذلك بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي واعتمادها من محافظ المنوفية بنسبة نجاح 88,73 % بالمدارس الرسمية.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية، بدأت الخميس الماضي، في الإدارات التعليمية التالية: «شبين الكوم - منوف - الباجور - تلا - الشهداء - قويسنا - بركة السبع - أشمون - سرس الليان - السادات» .

وحددت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مدرسة سيدي خميس الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية لاستقبال الطلاب والاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بهم، وذلك بعد أن يذهب إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب ويتظلم بالمواد التي يرغب بها.

آخر موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وتابع وكيل مديرية التربية والتعليم، أن آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية يوم 22 فبراير المقبل، وذلك بعدما بدأت الخميس وتستمر لمدة 15 يوما، والرسوم المقررة لكل مادة 35 جنيها، تسترد عند الحصول على درجات في المواد المراد التظلم فيها.