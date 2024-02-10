موعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية من 3 فبراير الجاري وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، ويتساءل الطلاب عن موعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

موعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية

ويقول بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ الموعد المحدد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية، ينتهى 18 فبراير الجاري، وعند تقديم التظلم بعد استيفاء المطلوب من ولي الأمر والطالب، يحدد موعد ظهور النتيجة، في مدة لا تتعدى 15 يومًا منذ تقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة بالإدارة التعليمية.

النتيجة نفس اليوم

ويضيف أنه بعد استيفاء طلب التظلم من المادة، يُستلم الطلب بالكنترول، ويُحدد موعد لولي الأمر والطالب لمراجعة المادة المتظلم فيها، وتراجع الإجابات في حضور موجه المادة، ويكتب تقرير بالنتيجة، وفي حالة أحقية الطالب لدرجات لم تُرصد في أثناء تصحيح الامتحان، تُضاف في اليوم نفسه وإضافتها لشهادة الطالب.